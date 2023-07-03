برامج قنوات المتحدة فى عيد الأضحى.. "أنغام ومى وريهام" فى ليلة طربية مصرية مميزة

كانت النجمة أنغام على موعد مع الطرب والسلطنة خلال حلقاتها بعيد الأضحى المبارك من خلال برنامجها «أنغام» على شبكة قنوات دي إم سي ليدخل البرنامج ضمن أكثر المحتويات رواجا ومتابعة من الجمهور حيث اختير صوتان مميزان أصحاب خامة طربية ليس لها مثل وهما النجمة ريهام عبد الحكيم والنجمة مي فاروق.

مى فاروق وريهام عبدالحكيم مع أنغام

خلال ثالث ورابع أيام العيد استضاف البرنامج النجمة ريهام عبدالحكيم تحدثت ضيفتا البرنامج خلال الحلقتين عن علاقتهما بالموسيقار الكبير عمار الشريعي وكيف كان داعمًا لهما وكيف كان له الأثر الأكبر، كما تحدثتا عن صداقتهما بأنغام وكيف كانت أول الحاضرين في حفلاتهما في دار الأوبرا المصرية، كما كشفتا عن سبب عدم استمرارهما في مجال التمثيل وخلال الحلقتين قدمت ريهام عبدالحكيم ومي فاروق مجموعة من أجمل ما غنت وردة والموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب وشاركتا مع أنغام في واحدة من أجمل أغاني نجاة.

الجمهور المصري والعربي بطبعه ذواق ويذهب إلى كل ما هو جميل وهو ما حدث خلال حلقات العيد فمن الحنجرتين الذهبيتين لمي وريهام حققت مقاطع الفيديو ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادات بالفكرة وبتلك الأصوات والمحتوى المقدم في البرنامج.

ونالت الحلقات إشادة واسعة من الجمهور ونجوم الفن في مصر والعالم العربي وتخطت أغنية "دوارين" بصوت الثلاثي حاجز المليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من إذاعة الحلقة، وتصدرت مي فاروق وريهام عبدالحكيم قائمة الأكثر رواجا على الفيسبوك خلال ثالث ورابع أيام العيد وكذلك محرك البحث جوجل.

ومن تصريحات الحلقة كشفت الفنانة ريهام عبدالحكيم، عن رد فعل عمر خيرت عندما سمع صوتها لأول مرة، قائلة: "إن الأستاذ عمر خيرت العبقري المبدع هو وش الخير، وقد كان سمعني في حفلة، بالصدفة" قائلة "سعدت جدًا برد فعله، وتفاجأت برد فعله، وقال لي إنه سيكلمني قريبًا، وتوقعت أن الكلام "فض مجالس"، لكنه فاجأني بمكالمة وقال لي: ياريهام إحنا بنعمل فيلم، وهو فيلم عظيم للنجم الكبير أحمد حلمي، وهو فيلم "عسل أسود"، وطلب مني النزول للتسجيل في نفس الليلة".