العشق الحرام.. لقاءات فى الخفاء بين حبيبين تنتهى بفضيحة بالساحل

كلمات معسولة نجح شاب من خلالها في الإيقاع بفتاة قاصر في فخ العشق الحرام، لقاءات مستمرة وهدايا ورسائل رومانسية كانت البداية لعدة سهرات حمراء جمعت الحبيبين حتى انتهى الأمر بكارثة عندما اكتشفت القاصر حملها فتبرأ منها حبيبها وفر هاربًا.

مرت 7 أشهر من حمل الفتاة بعدما نجحت طوال تلك المدة في إخفاء بروز بطنها عن أسرتها حتى شعرت فجأة بآلام مبرحة تحتل جسدها وفوجئت بإجهاض جنينها الذي تبينت أنه طفلة وخرجت منها ميتة لتقرر التخلص منها بإلقائها في الشارع حتى لا يتم اكتشاف أمرها وبالفعل تسللت من منزلها ليلًا وألقت جثة جنينها بالشارع وعادت لمنزلها.

البداية بالكشف عن القصة الكاملة للواقعة بعثور أهالي منطقة الساحل على جثة رضيعة حديثة الولادة في الشارع فتم إبلاغ قسم شرطة الساحل فانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة طفلة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقام ضباط المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة بالقرب من مكان العثور على جثة الرضيع، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية والدة الطفلة مرتكبة الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الحادث بعد أن حملت سفاحًا من علاقة غير شرعية.

وقالت التحريات الأولية إن علاقة غير شرعية جمعت طالبة 17 سنة مع شاب، أسفرت عن حملها سفاحًا في طفلة، وتم التخلص منها بعد ولادتها، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار استكمال التحريات في الحادث، حيث يجرى البحث عن الشاب لأخذ عينة DNA منه ومقارنتها بعينة من جثة الطفلة وإذا أثبتت التحريات علاقته بالفتاة سيواجه تهمة مواقعة أنثى قاصر.