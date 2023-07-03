برامج قنوات المتحدة فى عيد الأضحى.. "لطيفة متفردة" مع منى الشاذلى

استطاعت برامج قنوات الشركة المتحدة في حلقات عيد الأضحى المبارك تحقيق نجاح كبير للغاية تصدرت بها الساحة الإعلامية ونجحت في اعتلاء عرش مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث من خلال عدد من الحلقات المميزة والمختارة بعناية فائقة، وكان منها برنامج «معكم منى الشاذلي» للإعلامية القديرة منى الشاذلي، وكانت حلقة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك مع النجمة التونسية لطيفة على شبكة قنوات cbc حيث قدمت بشكل لم يره الجمهور من قبل.

لطيفة فى معكم منى الشاذلى

تعليقات الجمهور كانت كلها إيجابية وبشكل مبهج حول الحالة التي أدخلت لطيفة الجمهور فيها من خلال حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي والتي تحدثت فيها عن الكثير من التفاصيل الحياتية والفنية والغناء للأغنيات التي عشقها الجمهور بصوتها.

ومن تصريحات لطيفة خلال الحلقة حين قالت إن تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم "سكوت هنصور"، من أفضل التجارب الفنية التي خاضتها خلال مسيرتها الفنية وأنه بحسب سنها وقتها لم يكن من المنطقي أن تقوم بدور والدة روبي، لكن الأمر لم يكن عقبة بالنسبة لها، قائلة: "مكنش منطقي، بس اللي كان هيقولي عليه يوسف شاهين هعمله.. إلا حاجة واحدة طلبها ورفضتها وكادت أن تحدث مشكلة كبيرة وقت التصوير يوسف شاهين طلب مني مشهدا جريئا وأنا رفضت، لأني من البداية اتفقت إني مش هعمل مشاهد قبلات أو غيره.. وأصلا مكنش المشهد موجود في السيناريو، بل تم استحداثه قدام الكاميرا وإحنا بنصور فأنا رفضت ووقفت التصوير وخرجت من اللوكيشن".

وقدمت لطيفة الكثير من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل مبهج بالإضافة إلى الإطلالة الرائعة ذات الألوان السعيدة التي علق الجمهور عليها بشكل مبهج وتصدرت الحلقة التي استضافت فيها الإعلامية منى الشاذلي الفنانة التونسية لطيفة قائمة الأكثر بحثا على موقع جوجل.

ولم تقف نجاحات برنامج معكم عن الحلقة الأولى لـ لطيفة ثالث أيام العيد فامتد النجاح بشدة إلى الجزء الثاني من الحلقة رابع أيام العيد بشكل كبير وكانت التصريحات الأكثر انتشارا والتي اعتبرها الجمهور الأكثر احتراما هي تصريحاتها حول خلافاتها مع النجمة إليسا.

وتحدثت الفنانة التونسية لطيفة لأول مرة عن خلافها مع الفنانة إليسا في حفل "تريو نايت"، والذي اتهمها البعض بتعمّد غناء المقطع الخاص بالمطربة اللبنانية خلاله وأوضحت لطيفة، أن بروفات الحفل مسجلة بالصوت والصورة، وشاهدها القائمون على الحفل بعد هذا الموقف، مشيرة إلى أنها لم تغن سوى المقاطع التي تم وضعها في البروڤات.

وتابعت: "أقسم بالله العظيم إني غنيت الجزء اللي عملت عليه بروفة فقط، ومزودتش أي حاجة.. ومشوفتش الريأكشن اللي عملته إليسا غير لما رجعت الفندق ولقيت الاتصالات من كل الناس وشوفت المقطع" مضيفة أنه لا توجد أي عداوة بينها وبين إليسا، ولو صادفتها في أي مكان ستصافحها وتتعامل بعفوية، كما فعلت في نهاية الحفل، قائلة: "مفيش عداوة بينا، بالعكس أنا بحبها وبحب أغانيها، لكن مش لاقيه تفسير للموقف ده".

وتصدرت الحلقة موقع التدوينات القصيرة تويتر وسط إشادات كبيرة من الجمهور كما حققت مقاطع الفيديو من الحلقة نجاحا كبيرا للغاية.