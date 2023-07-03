إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الإثنين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بطريق الزوامل- العبور، في دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزوامل بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بطريق الزوامل- العبور، بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.