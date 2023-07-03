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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ القاهرة: صكوك الأضاحي مشروع خيري بامتياز يهدف لرعاية الأسر الأولى بالرعاية

وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على حضوره انطلاق التوزيع الذي يبدأ اليوم بمحافظتي القاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة من أعلى المحافظات تحصيلًا للصكوك منذ انطلاق المشروع، وقد بلغ إجمالي المتحصل منها هذا العام نحو 25 مليون جنيه.

من ناحيته، أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجودة اللحوم، مؤكدًا أن هذا المشروع، مشروع خيري خدمي بامتياز يهدف لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، وأن اللحوم التي يتم توزيعها تتميز بالجودة العالية.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،  مجزر البساتين بالقاهرة، بحضور كل من العميد محمود السعدني العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، و زينهم آمين سليمان العضو المنتدب المالي والإداري، والدكتور محمد عبد الوهاب العضو المنتدب الفني، وعمر عوض مسئول قطاع اللحوم بالشركة المصرية السودانية لتوريد اللحوم السودانية والبلدية، والشيخ صبري ياسين دويدار المشرف العام على مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف، والشيخ علاء شعلان المشرف التنفيذي، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود مدير إدارة شئون الإدارات مديرية أوقاف القاهرة، وذلك للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف والتي تتم تحت إشراف شرعي وبيطري كامل بمراحلها المختلفة.

الدكتور محمد مختار جمعة خالد عبد العال محافظ القاهرة جودة اللحوم الأسر الأولى بالرعاية

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