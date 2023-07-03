هل يأكل طفلك القليل من البروتين؟.. كيف تحسب المدخول اليومي الصحيح

تتغير متطلبات البروتين للأطفال مع تقدم عمرهم، ولضمان حصول طفلك على ما يكفي منه، إليك دليل حول كمية البروتين التي يجب أن يستهلكها كل يوم.

ووفقا لموقع health الطبي إذا تأكدت من أن طفلك ينهي كوب الحليب أو وعاء الزبادي هذا أمر جيد جدًا حيث الحصول على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها طفلك للنمو الشامل والرفاهية، كما أن الأطفال أكثر نشاطًا جسديًا من البالغين ويحتاجون إلى بروتينات وكربوهيدرات إضافية لاحتياجاتهم اليومية من الطاقة، لذا يجب أن يحصل الطفل على حوالي 10 إلى 30٪ من السعرات الحرارية بشكل مثالي من البروتين وفقًا للخبراء.

فيما يلي بعض الإرشادات العامة لتناول البروتين (يوميًا):

الرضع (0-6 شهور): 9 جرام بروتين

الرضع (7-12 شهرًا): 11 جرامًا من البروتين

الأطفال (1-3 سنوات): 13 جرام بروتين

الأطفال (4-8 سنوات): 19 جرام بروتين

الأولاد (9-13 سنة): 34 جرام بروتين

الأولاد (14-18 سنة): 52 جرام بروتين

البنات (9-13 سنة): 34 جرام بروتين

البنات (14-18 سنة): 46 جرام بروتين

فيما يلي قائمة بالأطعمة الغنية بالبروتين التي يجب أن يتناولها أطفالك:

2 كوب حليب - 16 جم

ضاحي (200 جم) - 22 جم

2 بيضة - 12 جم

1 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني - 4 جم

المعكرونة (حصة واحدة - 60 جم) - 7.7 جم

خبز (شريحتان) - 4.5 جم

بانير / توفو (100 جم) - 15-17 جم

اللوز (30 جم / 1/4 كوب) - 6 جم

جبنة (28 جم) - 7 جم

رجمة مطبوخة - 8.7 جم

تيمبيه (50 جم) - 9.5 جم

أرز مطبوخ (1/3 كوب) - 3 جم

معظم الأسماك (100 جرام) - 18-20 جرام

كيف تتأكد من أن طفلك لا يأكل البروتين أو يأكله بشكل مفرط

يشارك الخبراء نصائح حول ضمان تناول البروتين المناسب للأطفال:

1. احسب متطلبات البروتين لطفلك وتقديرًا تقريبيًا لمقدار البروتين الذي يتناوله يوميًا. استشر أخصائي تغذية مؤهل إذا لزم الأمر.

2. التركيز على نوعية وكمية البروتين في اليوم.

3. اجعل البروتين جزءًا لا يتجزأ من وجبات الطعام اليومية.

4. يساعدك تخطيط القائمة على رؤية ما إذا كان أطفالك يحصلون على البروتين الكافي في يوم واحد وخلال الأسبوع.

5. وفر احتياجات أطفالك من البروتين من مجموعة متنوعة من المصادر حتى يحصلوا على مجموعة واسعة من الأحماض الأمينية الأساسية والعناصر الغذائية الأخرى. جنبًا إلى جنب مع البروتين ، تأكد من تلبية الأطفال لاحتياجاتهم الغذائية العامة. يعد النظام الغذائي المتوازن الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة ، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية ، بالإضافة إلى البروتين ، أمرًا بالغ الأهمية لرفاهيتهم.

6. مكملات البروتين غير ضرورية للأطفال الأصحاء. يجب أن يهتم النظام الغذائي المتوازن بالمتطلبات الغذائية. في بعض الحالات ، قد تكون هناك حاجة لمكملات البروتين ، ولكن فقط بناءً على نصيحة طبيب الأطفال.

7. في حين أن تناول كمية كافية من البروتين ضروري ، إلا أن الاستهلاك المفرط للبروتين يمكن أن يكون له مخاطر صحية محتملة. من المهم تحقيق التوازن وتجنب الأنظمة الغذائية عالية البروتين بشكل مفرط.

8. اقرأ الملصقات الغذائية.

9. لا تعط الأطفال مكملات البروتين للبالغين لأنها قد تحتوي على مواد تحلية صناعية ، أفلاتوكسين ، مبيدات حشرية ، معادن ثقيلة وسترويدات بنائية ، وهي غير آمنة.