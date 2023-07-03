البهاق من خلال عدسة الأيورفيدا: نصائح حول النظام الغذائي لعلاج شامل

البهاق هو حالة جلدية معقدة تجعل المصابين به يعانون من ضغوط جسدية ونفسية، وبينما يواصل الطب الحديث استكشاف طرق العلاج المختلفة، فهناك اهتمام متزايد بتقييم فعالية الأيورفيدا- نظام هندي قديم للطب، في إدارة البهاق-.

وفقًا لخبراء الأيورفيدا، ولما جاء بموقع hindustantimes الأيورفيدا تعترف بالحاجة إلى نهج شامل لعلاج البهاق من خلال معالجة كل من الاختلالات الكامنة داخل الجسم والتأثير النفسي على الفرد، ويهدف العلاج إلى استعادة التوازن، وإزالة السموم من الجسم ، وتعزيز الميلانين.

تلعب علاجات الأيورفيدا، مثل Panchakarma ، دورًا حيويًا في تحقيق هذه الأهداف ويعد Panchakarma هو علاج تنقية قوي يساعد على استعادة التوازن الهرموني وإزالة السموم من الجسم ، وبالتالي خلق بيئة مواتية لعلاج البهاق، قبل التدخلات الطبية المحددة، غالبًا ما يوصي ممارسو الأيورفيدا بالخضوع لبانشاكارما لتحسين فعالية العلاجات اللاحقة. "

تعديلات النظام الغذائي ونمط الحياة

وقال الدكتور أميت ديشباندي إن "ممارسو الأيورفيدا يؤكدون على أهمية تعديلات النظام الغذائي ونمط الحياة لدعم علاج البهاق. يوصى باتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة ، لتعزيز الصحة العامة والمساعدة في تجديد شباب الجلد. كما يتم تشجيع تقنيات إدارة الإجهاد والتأمل واليوغا لتعزيز الرفاهية العاطفية وتقليل الضغط النفسي المرتبط بالبهاق ".

وختم قائلاً: “في مجال علاج البهاق ، تقدم الأيورفيدا نهجًا شاملاً يعالج الجوانب الجسدية والنفسية للحالة، حيث تُظهر علاجات الأيورفيدا القائمة على الحكمة القديمة والرعاية الفردية نتائج واعدة في إدارة البهاق، فمن خلال فهم الخصائص الفريدة للبهاق في مصطلحات الايورفيدا ، يسعى الممارسون جاهدين لاستعادة التوازن والانسجام في الجسم”.

ومع ذلك ، فمن الضروري الجمع بين علاجات الأيورفيدا والبحث العلمي المستمر لإثبات فعاليتها ودمجها في ممارسات إدارة البهاق السائدة. من خلال هذا التآزر بين التقاليد والابتكار ، يمكننا تمهيد الطريق لمرضى البهاق للحصول على علاج فعال .