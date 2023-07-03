القبض على شخص لاتهامه بقتل سائق توك توك فى القاهرة

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثمان سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين المتوفى وآخر "مقيم بذات الدائرة" بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وأودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.