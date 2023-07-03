كنت فين وقت بيان 3 يوليو| النائبة كاميليا صبحى: تواجدت مع المصريين بالميدان والبيان سيظل محفورًا بالذاكرة

قالت كاميليا صبحي عضو مجلس الشيوخ، إن بيان 3 يوليو سيظل يوما فارقا في تاريخ مصر، وسيظل هذا التاريخ عالقا في ذاكرة كل مصري لأن خارطة الطريق التي تضمنها البيان كانت مطلبا شعبيا استجاب لها القوات الملسحة واحتضنتها.

وأضافت أنها عاشت تلك اللحظات مثلها مثل ملايين المصريين في الميادين والشوارع انتظارا لصدور البيان خاصة أننا كنا نهتف ونردد بكلمة واحدة وهي «انزل يا سيسي ولا لحكم المرشد»، وتلك كانت هتافات الملايين من أبناء الشعب، وبالفعل انحازت القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، آنذاك إلى إرادة ملايين من المصريين، الذين طالبوها بتحمل دورها الوطني في الخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورة 30 يونيو.

وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن هذا اليوم سيظل محفورا في تاريخ الأمة لأنه شهد إلقاء وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بيانا إلى الشعب المصري أعلن فيه تغليب إرادة الشعب المصري بإسقاط حكم الإخوان وانتهاء حقبة الجماعة الارهابية .

وأضافت النائبة كاميليا صبحي قائلة: «بيان 3 يوليو نجح في خلق حالة من الوفاق الوطنى، حيث شاركت كافة القوى السياسية في وضع خارطة مستقبل هذا الوطن وانطلقت مع وصول الرئيس السيسي إلى حكم مصر، بعد أن طالبه المصريون بالترشح للانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مصر نهضة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات في جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع حرب دامية نفذها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ضد الإرهاب في سيناء حتي تم القضاء عليه والبدء نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة».