مراسل "القاهرة الإخبارية": فصائل المقاومة أوقفت تقدم آليات الاحتلال بمخيم جنين

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، وأيضاً مخيم جنين.

وقالت مراسلة القناة إن سلطات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر في جنوب مدينة أريحا، وفتشت عددًا من المنازل واعتقلت بعض أصحابها، كما اعتقلت 15 شخصًا، خلال اقتحامها مخيم جنين، موضحة أن بعض فصائل المقاومة تمكنت من إيقاف تقدم آليات إسرائيلية داخل مخيم جنين، إذ استطاعت هذه الفصائل إحداث أعطاب في المركبات الإسرائيلية، ما أدى إلى إفشال خططها الموكلة لها من قبل سلطات الاحتلال.

وأكدت أن هذه الممارسات صاحبها ردود فعل فلسطينية مختلفة خلال الساعات الأخيرة، إذ شهدت بعض المناطق في رام الله وجنين عددًا من المسيرات المنددة بممارسات الاحتلال.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، و25 مصابًا بينهم 7 بجروح خطيرة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فيما أكد مدير مستشفى جنين، وسام بكر، وجود مصابين تحت الأنقاض حالت قوات الاحتلال الإسرائيلية دون الوصول إليهم حتى الآن.