كنت فين وقت بيان 3 يوليو؟|النائبة راندا مصطفى: تواجدت فى ميدان التحرير وشعرنا بعده بالأمان

قالت النائبة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن يوم 3 يوليو كان فارقًا في تاريخ مصر، مشيرة إلى أن بيان 3 يوليو كان عظيمًا ولولا هذا البيان لما وصلنا إلى ما نحن فيه الآن.

وحكت مصطفى ذكرياتها مع يوم 3 يوليو لحظة بلحظة، مؤكدة أنها كانت موجودة في ميدان التحرير مع والدتها وابنتها، مثل كل المصريين الذين خرجوا إلى الميدان يطالبون بعزل الإخوان ويرفعون شعار "لا لحكم المرشد".

وأضافت، في تصريحاتها لـ«الدستور»: «الجميع كان يتابع عن كثب في الميدان ما سيسفر عنه اجتماع القوي السياسية ورموز القيادات الدينية مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي آنذاك»، مشيرة إلى أنهم كانوا يرددون الدعوات بأن يستجيب الجيش لمطالب الشعب.

وأوضحت أنه بمجرد صدور البيان انتابت الميدان فرحة غامرة لاستجابة القوات المسلحة لنداء الشعب ورغباته، وبات الجميع يرقص فرحًا والجميع يتعانقون في منظر بديع وحب، خاصة أننا كنا نعيش حالة من الرعب، وفور صدور البيان تولد لدينا إحساس بالأمل والأمان، وأصبحنا ننظر للغد بشكل جديد.