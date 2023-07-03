نتنياهو يدعو لعقد مشاورات أمنية ظهر اليوم لمتابعة مجريات عملية جنين

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعقد مشاورات أمنية ظهر اليوم لمتابعة مجريات عملية جنين، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الإثنين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، وافق على شن عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية.

وكان "نتنياهو" قد عقد اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الأحد، لإجراء مداولات أمنية وسياسية حول الأوضاع الميدانية والأمنية في الضفة الغربية المحتلة، والحالة غير المستقرة للسلطة الفلسطينية.