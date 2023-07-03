"القاهرة الإخبارية": الداخلية الفرنسية تعلن توقيف 157 شخصًا على خلفية الشغب

أعلنت الداخلية الفرنسية توقيف 157 شخصا على خلفية الشغب في انخفاض عن الليالي السابقة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين.

وكانت السلطات في دينان "شمال غرب فرنسا" وتوركوان "شمال فرنسا"، قد قررت فرض حظر تجول وذلك تجنبًا لأي أعمال عنف أو شغب بعد ثلاث ليال متتالية شهدتها البلاد، على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، في "نانتير".

وقررت السلطات المحلية في "دينان" فرض حظر تجول اعتبارًا من الساعة 8 مساء الجمعة، بينما قررت السلطات في "توركوان" فرض حظر تجول في 9 مساءً اليوم وحتى 5 صباحًا، حتى يوم الإثنين 3 يوليو.

وكان جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي، قد طالب المحافظين بعدم تشغيل الحافلات والترام في جميع أنحاء فرنسا بعد الساعة 9 مساءً، وذلك عقب ثلاث ليالي من أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد على خلفية مقتل الشاب نائل.

ودعا "دارمانين" أيضًا إلى اتخاذ تدابير صارمة، تحظر بيع ونقل قذائف الهاون النارية وعلب البنزين والأحماض والمنتجات الكيميائية القابلة للاشتعال.