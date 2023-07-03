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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: بيان 3 يوليو أثلج صدور المصريين.. والسيسى أنقذ مصر من مخطط الفوضىى

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن ذكرى 3 يوليو ستظل ذكرى خالدة في وجدان المصريين، ففي هذا اليوم تم إنقاذ الدولة المصرية من فوضى عارمة، معقبا: «لولا تدخل القوات المسلحة بقيادة الفريق أول وقتها عبد الفتاح السيسي لكانت البلاد في طريق لن تعود منه حيث فوضى وضياع».

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن يوم 3 يوليو هو يوم انتصار للإرادة المصرية التي كانت تسعى لاستعادة الدولة المصرية وهويتها، لافتا إلى أنه من بعد هذا اليوم قطعت الدولة أشواطا كثيرة من أجل النهوض بمختلف القطاعات وتحسين حياة المواطن المصري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بيان 3 يوليو أنقذ الدولة المصرية من مخطط الفوضى الذي كانت تسعى إليه جماعة الإخوان من خلال استخدامها العنف ضد المواطنين الذين طالبوا برحيلها من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وكذلك الحفاظ على الهوية المصرية، معقبا: «عندما جاء بيان 3 يوليو شعر المواطنون بالأمان فالبيان أثلج صدورهم».

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