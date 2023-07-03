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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار التنوير تصدر الترجمة العربية من "مسرات صغيرة" لـ آلان دو بوتون

مسرات صغيرة
مسرات صغيرة

صدرت حديثًا عن دار التنوير للنشر، الترجمة العربية من كتاب "مسرات صغيرة" ضمن سلسلة "مدرسة الحياة" من تحرير آلان دو بوتون، وترجمة الحارث النبهان.

اثنان وخمسون مسرة صغيرة لا نكاد ننتبه إليها.. من المغازلة إلى ثمار التين إلى أشجار السرو في قبرص إلى حالة الإرهاق اللذيذ عقب يوم منتج.

يحاول هذا الكتاب إرشادنا إلى أفضل ما في الحياة من مسرات صغيرة: من تلك المتعة المتميزة في السر يدًا بيد مع طفل صغير، إلى الاستمتاع باختلاف الآراء مع شخص آخر، إلى بهجة النظر إلى السماء وقت الغروب. مزيج محير مخاتل من مسرات صغيرة قادرة على الارتقاء بحواسنا وعلى إعادتنا إلى العالم مزودين بآخر ما اكتشفناه من حماسة وإثارة.

"مدرسة الحياة" منظمة عالمية تعين الناس على عيش حياة أكثر إشباعًا. إننا نحاول تعزيز طبائع أعمق تفكرًا، ونساعد الجميع في العثور على حياة مشبعة راضية. مدرسة الحياة مورد لاستكشاف العلاقات ومعرفة الذات والعمل والعِشرة الاجتماعية والعثور على الهدوء والاستمتاع بالثقافة من خلال ما توفّره من محتوى وتواصل.

نبذة عن آلان دو بوتون

آلان دو بوتون؛ كاتب وفيلسوف بريطاني، وُلد في 20 ديسمبر 1969، في سويسرا لأبوين بريطانيين، نشرَ عددًا من المؤلفات، منها مقالاتٌ في الحب (1993)، والذي بيعت منه مليوني نسخة حينئذ، وأيضًا كيف لبروست أن يغير حياتك (1997)، وقلق السعي إلى المكانة (2004)، وصدر له مؤخرًا مؤلف بعنوان دورة الحب (2016).

تُناقش مؤلفاته مختلف القضايا المعاصرة، مؤكدةً على أهمية الفلسفة في حياتنا اليومية، وكان قد شارك في تأسيس مدرسة الحياة في 2008، كما ساهم بتأسيس مشروع البُنيان الحيّ في 2009، ومُنحت جائزة "زمالة شوبنهاور" لبوتون تقديرًا لأعماله، وهي جائزة سنويّة تُمنح للكُتاب في مهرجان ملبورن للكُتّاب.

دار التنوير للنشر مسرات صغيرة مدرسة الحيات تحرير آلان دو بوتون آلان دو بوتون

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