"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات الهجوم الإسرائيلى على جنين

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" فيديوجراف عن تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الجديد على جنين.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلى الجديد على جنين

ـ طائرات الاحتلال تقصف فجراً موقعاً وسط جنين.

ـ سقوط ثلاثة صواريخ على أحد المنازل.

ـ اندلاع الاشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال في جنين.

ـ قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين من عدة محاور.

ـ طائرات الاحتلال تجدد قصف مخيم جنين.

ـ الاحتلال يقطع التيار الكهربائي عن المخيم.

ـ ارتفاع أعداد الشهداء إلى 4 وإصابة العشرات.

وقد استهدفت طائرات الاحتلال عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه بالصواريخ، مما أدى إلى استشهاد الشاب سميح أبوالوفا وشابين آخرين لم تُعرف هويتهما بعد، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.



فيما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا، بالإضافة إلى اعتقال طفل بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.