إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023 تتخطى الـ 113 مليون جنيه.. وبيت الروبي الأول

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي من محبي السينما المصرية عن إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، لمعرفة الأفلام الأكثر نجاحا بين الأفلام المتنافسة خلال موسم عيد الأضحى وخلال التقرير التالي نرصد بالأرقام ترتيب الأعمال.

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

وصلت إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023 حتى صباح اليوم إلى 113 مليون جنيه و150 ألفا خلال أيام قليلة في شباك التذاكر وهى إيرادات مميزة للغاية خلال تلك الفترة حيث تشهد السينما المصرية حالة من الانتعاش.

إيرادات فيلم بيت الروبي

استطاع فيلم بيت الروبي، أن ستصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023 وأن يحقق أمس الأحد، إيرادات كلية بقيمة 8 ملايين و192 ألفًا و690 جنيهًا؛ لتصل كل إيراداته الكلية في أقل من أسبوعين من العرض بالسينمات إلى 62 مليونًا و780 ألفًا و218 جنيهًا، وهي إيرادات مميزة للغاية، ويشارك في بطولة الفيلم الجديد مع النجم كريم عبدالعزيز، كلا من النجم كريم محمود عبدالعزيز، والنجمة نور اللبنانية، وبمشاركة مميزة لكلا من تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

وضمن سباق إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، ارتقى فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة أمس الأحد إلى المركز الثاني في ترتيب الإيراد اليومي بعد أن حقق أمي إيرادات بقيمة 3 ملايين جنيه و128 ألفًا و77 جنيهًا؛ لتصل كل إيراداته من يوم وقفة عيد الأضحى المبارك إلى 16 مليونًا و771 ألفًا و211 جنيهًا، ويشارك في بطولة فيلم "البعبع" مع النجم أمير كرارة، كلا من النجمة ياسمين صبرى، والنجم باسم سمرة، وبمشاركة عدد من النجوم الكبار والشباب وهم محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم تاج

تراجع فيلم «تاج» بطولة النجم تامر حسني خلال إيرادات أمس الأحد إلى المركز الثالث بعد تمسكه بالمركز الثاني خلال الأيام الماضية، وجمع تامر بفيلمه أمس الأحد إيرادات بقيمة 3 ملايين جنيه و89 ألفًا و786 جنيهًا، لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم خلال 5 أيام من العرض إلى 23 مليون جنيه و43 ألفًا و 605 جنيهات، ويشارك في بطولة فيلم تاج مع النجم تامر حسنى، كلا من الفنانة دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى والفيلم الجديد من خراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مستر أكس

وحل فيلم مستر إكس بطولة الفنان أحمد فهمي في المركز الرابع والأخير بشباك التذاكر المصري بموسم عيد الأضحى المبارك جمع فيلم مستر إكس أمس الأحد، إيرادات بقيمة مليون جنيها و640 ألفا و29 جنيها لتصل كل الإيرادات التي حققها الفيلم بداية من طرحه بدور العرض إلى 10 ملايين جنيه و840 ألفا و579 جنيها والفيلم الجديد يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب .