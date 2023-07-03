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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات: 100 مليار جنيه استثمارات تطوير البنية التحتية لمصر الرقمية

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الاتصالات وضعت خطة عمل متكاملة لتحسين جودة شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات لمصر الرقمية "الجمهورية الجديدة دولة 30 يونيو" باستثمارات تخطت 100 مليار جنيه خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وفق 3 مراحل متتالية.

وكشف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة بصدد البدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الخطة بتوجيهات من القيادة السياسية لاستكمال منظومة نشر خدمات الاتصالات بجودة عالية خلال العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة خدمات الاتصالات وتطوير البنية التحتية ومد شبكات الفايبر للمنازل، موضحًا أنه يجرى توصيل 3 ملايين منزل بالريف بالإنترنت فائق السرعة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة باستثمارات تخطت 11.7 مليار جنيه.

وأوضح "طلعت" أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع ربط كل المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31.5 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية لضمان استقرار الخدمة واستمرارها حتى فى حال انقطاع الإنترنت، لافتًا إلى أن كل هذه الجهود المبذولة أثمرت عن تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيًا مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019.

وذكر أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير هيئة البريد المصرى، وتم الانتهاء من تطوير وتحديث 3900 مكتب من إجمالى 4385 مكتبًا من جميع أنحاء الجمهورية لتقديم جميع الخدمات الرقمية والتيسير على المواطنين.

وأوضح طلعت أنه تم الانتهاء من تطوير 166 مركز شباب فى مختلف المحافظات وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب، لتحويلها إلى مراكز مجتمعية دامجة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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