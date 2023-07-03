"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تستعد لاحتمال إطلاق قذائف صاروخية من غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه إسرائيل، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق صرحت الرئاسة الفلسطينية بأن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يشعر بهما شعبنا.

وأكدت الرئاسة، في بيان لها عبر الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن "ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل"، مضيفة أن الشعب لن يركع وسيبقى صامدًا فوق أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية.