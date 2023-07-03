القوات الروسية تقتل 360 جنديا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، الأحد، إن القوات الروسية قتلت ما يصل إلى 360 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك خلال الساعات الـ24 ماضية.



وقال المتحدث الروسي: "تم قتل ما يصل إلى 360 جنديا أوكرانيا، وتدمير ست دبابات، وثماني مركبات قتال مشاة، وخمس مركبات، ومدفع إم 119 أمريكي الصنع، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز جفوزديكا"، وفقا لوكالة (تاس) الروسية



وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 150 جنديا في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوريجيا في يوم واحد. وقال كوناشينكوف "خسائر أوكرانيا في هذه المناطق خلال اليوم بلغت 150 قتيلا وجريحا من العسكريين الأوكرانيين ودبابة ومركبتي قتال مشاة ومدرعتين قتاليتين وثلاث مركبات بالإضافة إلى هاوتزر إف إتش 70".



وفي الوقت نفسه، أوقفت القوات الروسية أنشطة مجموعة التخريب في منطقة قرية كوزمينو في منطقو لوجانسك، حيث تم قتل ما يصل إلى 95 جنديا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان في يوم واحد.



وأضاف: "تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة كوزمينو بلوجانسك الشعبية. وما يصل إلى 95 عسكريا أوكرانيا ودبابة واحدة ومركبتي مشاة قتالية وعربة قتالية مصفحة ومركبة قتالية وقال كوناشينكوف ان "الشاحنة الصغيرة ومدفعتي هاوتزر من طراز دي -30 دمرت في يوم واحد".



كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية من طراز سو-25 وأربع راجمات من طراز هيمارس وصاروخ هارم المضاد للرادار واعترضت 14 طائرة بدون طيار أوكرانية في منطقة زابوريجيا.



وبحسب وزارة الدفاع الروسية ، فقد تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير: 445 طائرة، و 240 مروحية، و 4859 طائرة بدون طيار، و426 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و10472 دبابة وعربة قتالية مصفحة أخرى، و 1134 مركبة قتالية لأنظمة راجمات الصواريخ ، و5300 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 11365 مركبة عسكرية خاصة.