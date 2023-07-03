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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل فلسطينى فى قصف إسرائيلى على مدينة جنين بالضفة الغربية

قصف إسرائيلى
قصف إسرائيلى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت شخصا وأصابت آخر في عملية نفذتها خلال الليل في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكر سكان أن صاروخا أطلق من الجو ودمر منزلا.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية فإن اشتباكات مسلحة دارت ضد القوات الإسرائيلية في جنين بعد دخول قوات إلى المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يبذل "جهودا مكثفة لمكافحة الإرهاب" في منطقة المدينة ومخيمها الكبير للاجئين.

وأضاف الجيش أن المكان الذي استهدف شكل غرفة استطلاع ومكان اجتماع مخربين مسلحين  وكمنطقة تسليح بقطع أسلحة وعبوات ناسفة وكمركز اتصالات وتواصل للنشطاء.

وأشار إلى أنه تم استخدام "المقر كمأوى لنشطاء مطلوبين على خلفية تنفيذهم عمليات تخريبية في الأشهر الأخيرة في المنطقة."

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