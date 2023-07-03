الجيش اللبنانى: 4 طائرات حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

أعلن الجيش اللبنانى، أربع طائرات حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء من فوق البحر مقابل مدينة جونيه (شمال العاصمة بيروت)، واتجهت نحو الشمال الشرقى وصولًا إلى بلدة شكا (شمال البلاد) ولمدة 10 دقائق ، ثمّ غادرت الأجواء من فوق البحر مقابل "جونيه" .

الأجواء الثانية في الأجواء فوق البحر مقابل بلدة السعديات.

أوضح البيان "أنه مقابل ساعتين وربع ، زورق حربي إسرائيلي مقابل رأس الناقورة ، لمسافة 444 مترًا".

وشدد الجيش اللبناني على متابعة موضوع الخروقات التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).