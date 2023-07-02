"كنت عايز أسرقه".. ضبط المتهم بقتل مسن الطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل مسن بغرض سرقته في منطقة الطالبية.

وورد بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجده بالعثور علي جثة مسن مقتول داخل شقته على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة عمرو.م، 65عاما، وبه إصابات بالساقين.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجنى عليه بغرض سرقته،تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.