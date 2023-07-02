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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صدمته سيارة مسرعة.. إصابة شخص أثناء عبوره الطريق بحدائق الأهرام

جريدة الدستور

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق داخل مدينة حدائق الأهرام، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى حدائق الأهرام، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات.

تم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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