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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الشناوى: "بيت الروبى" من أعلى الأفلام التى حققت إيرادات فى تاريخ مواسم الأعياد بالسينما

طارق الشناوي
طارق الشناوي

قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إن السينما المصرية طوال تاريخها تقوم على فكرة فيلم النجم، معبرًا:" النجم هو الذي يستطيع جذب الجمهور وتحقيق إيرادات ترفع من رصيد الأفلام والسينما".

“بيت الروبي”

وأكد الناقد الفني، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة"، أنه سعيد وفخور بتجربة النجم كريم عبدالعزيز في تجربة فيلم بيت الروبي.

 

وأضاف، في حديثه، أن فيلم بيت الروبي من أعلى الأفلام التي حققت إيرادات في تاريخ مواسم الأعياد على مدار تاريخ السينما المصري، وبه لمسات إبداعية من بيتر ميمي ويحسب لكريم عبدالعزيز مشاركته مع وجوه لها حضور وطلة واعدة مثل كريم محمود عبدالعزيز.

إبداع بيتر ميمي

وتابع:" كريم عبدالعزيز من النجوم الكبار الذين يمتلكون وعيًا في أعماله الفنية ولا يهمش الآخرين، كما ينجح بوجود مخرج مميز مثل بيتر ميمي".

 

طارق الشناوي ناقد الفني بيت الروبي الحياة اليوم الحياة

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