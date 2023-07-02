ناقد رياضى يكشف تفاصيل صفقة حمدى فتحى وحقيقة عرض بيع الشناوى

قال أحمد درويش، الناقد الرياضي، إن اللاعب حمدي فتحي سافر إلى قطر اليوم بالفعل من أجل الانضمام لناد قطري، والإعلان الرسمي عن هذا الانضمام متوقف على الكشف الطبي فقط، وحينما يتم الإعلان بشكل رسمي سوف يأخذ الأهلي كافة حقوقه المالية المتفق عليها مسبقًا.، معبرًا: "حمدي فتحي سينضم لناد قطرى بصفقة مالية اقتربت من 3 ملايين دولار و250 ألف دولار رسميًا، وانتهت الصفقة بـ400 ألف دولار امتيازات للنادي الأهلي المرتبطة بالمشاركة وعدد الأهداف".

كيان الأهلي

وأكد درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن حسين الشحات عُرض عليه أكثر من 45 مليونًا من أجل الاحتراف في الخارج، ولكن قرر حسين الشحات البقاء في النادي الأهلي، معبرًا: "هو اختار كيان الأهلي وجماهير الأهلي".

احتراف الشناوي

وأضاف في حديثه، أن كابتن محمد الشناوي تلقى عرضًا كبيرًا، ويعادل هذا العرض أربعة أضعاف ما يتلقاه محمد الشناوي من الأهلي، قائلًا: "الأهلي اتفق مع محمد الشناوي أن ينتظر لآخر العام، والأهلي لم يمانع عن احتراف الشناوي هذا العام بشرط الحصول على المبلغ الذي يليق بكيان الشناوي والنادي الأهلي، كما أن الأهلي لن يفرط في الشناوي بأقل من 5 ملايين دولار".