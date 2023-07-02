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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص فى حادث سير أعلى الطريق الإقليمى بالجيزة

حادث سير
حادث سير

لقى شخص مصرعه إثر حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الإقليمى فى الجيزة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بطريق فى الجيزة وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل.

ونتج عن الحادث وفاة شخص وجرى نقله إلى المستشفى المركزى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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