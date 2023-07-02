ذكرى 3 يوليو.. الحزب الصامت يتحرك.. حتى «الكنبة» نزلت ضد الإخوان

لم يكن يتوقع أحد أن يتحرك الذين أُطلق عليهم حزب الكنبة، وهم هؤلاء الذين اكتفوا بمتابعة الأحداث التى جرت فى مصر منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ من منازلهم دون المشاركة فيها، ولو حتى بالتعليق.

يوم ٣٠ يونيو قرر حزب الكنبة أن يكسر عزلته وصمته، ونزلت سيدات مصر، وكان لافتًا نزول سيدتين بكنبة جلستا عليها وسط المظاهرات، فى إشارة لا تخفى على أحد.

حدث هذا فى المنطقة المحيطة بنادى الصيد بالدقى، حيث فوجئت وسائل الإعلام بجلوس سيدات على كنبة فى وسط الشارع، فالتُقطت الصورة على الفور لتصبح واحدة من أيقونات الثورة، وقالت إحدى سيدات الكنبة: قررت المشاركة- بعد خطاب محمد مرسى الأخير فى ٢٦ يونيو، وهو الخطاب الذى لم ينظر فيه إلا لتصفية الحسابات مع أعداء جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها- لإسقاط جماعة الإخوان ورحيل محمد مرسى.

ضمت المظاهرة أعدادًا كبيرة من الفتيات والنساء اللائى حملن أطفالهن معهن، وشارك عدد من كبار السن الذين جلسوا على كنب وكراسى ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها «حتى الكنبة نزلت ضد الإخوان».