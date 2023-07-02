هنا 3 يوليو... وقائع اليوم العظيم

وصلنا بكم إلى يوم ٣ يوليو ٢٠١٣.

هذا هو يوم الحكايات العظيم... التفاصيل كانت كثيرة... لكن ما رأيكم أن نعتبر ما جرى فى هذا اليوم كحكاية واحدة.

عندما استمع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى إلى خطاب محمد مرسى الذى ألقاه مساء ٢ يوليو ٢٠١٣، أدرك أن كل شىء انتهى.

كان السيسى يتابع الخطاب من مكتبه فى وزارة الدفاع، وكان إلى جواره رئيس الأركان ورئيس عمليات القوات المسلحة، على الفور استدعى عددًا من قيادات القوات المسلحة وعقد اجتماعًا حضره رئيس المخابرات العامة وقائد الحرس الجمهورى، للتشاور حول الخطوة المقبلة بعد أن أغلق رئيس الجمهورية بخطابه كل الأبواب أمام أى حل سياسى.

اتفق المجتمعون مع وزير الدفاع على بدء خطة تأمين البلاد والتعامل مع الموقف السياسى بكل حسم وسرعة، وكان من نتيجة ذلك أن تم نقل محمد مرسى من دار الحرس الجمهورى التى كان يقيم فيها إلى مكان لم يتم الإعلان عنه، وتم تحديد إقامة كل من أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب مرسى، والسفير رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان، وأسعد الشيخة، نائبه.

وتم التحفظ على مساعدى مرسى الآخرين، وعلى رأسهم باكينام الشرقاوى وعصام الحداد وأيمن على، داخل قصر القبة.

كان القرار الفارق هو دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى اجتماع فى مبنى عمليات القوات المسلحة فى الثالثة عصرًا تشارك فيه القوى السياسية المختلفة.

كانت الفكرة لدى وزير الدفاع وقتها أن يشارك فى الاجتماع المؤسسات الدينية، لأنها مسئولة عن المجتمع، يقول السيسى عن ذلك: دعونا د. محمد البرادعى، وممثلى المرأة وشباب تمرد وحزب النور والقضاء، وكذلك حزب الحرية والعدالة، لكنه لم يرد على الدعوة.

كان المشاركون يعبرون عن أطياف المجتمع جميعًا، ولكل منهم حكاية.

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كان فى الأقصر، يقول: كنت حريصًا على حضور الاجتماع، وجئت فى طائرة عسكرية من الأقصر وشاهدت جموع المتظاهرين الذين كانوا مثل النمل، وأصررت أن أكون مع غالبية الشعب، ولو تخلفت كنت سأسجل فى سجل الخزى والعار.

يصف البابا تواضروس ما جرى: جلسنا نتشاور قبل إذاعة البيان لمدة خمس ساعات كاملة، وكانت مناقشة طويلة، استمعنا فيها لآراء بعضنا البعض، وبعد الاستقرار على ما سنفعله بدأنا فى صياغة بيان، وتمت مراجعته عدة مرات للاستقرار على الصيغة النهائية، وبعد المراجعة قام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمراجعة البيان لغويًا، واتفقنا على أن يُلقى وزير الدفاع البيان، وبعد ذلك طلب من كل منا أن يلقى كلمة.

مع بداية الاجتماع طلب وزير الدفاع أن يستمع من شباب حركة تمرد، يقول محمد عبدالعزيز، أحد ممثلى تمرد فى الاجتماع: كان وزير الدفاع حريصًا على الاستماع لأصوات الشباب قبل أى شخص آخر، وفى بداية الاجتماع اعتذر للحضور، وطلب الاستماع لرؤية الشباب أولًا.

أكد شباب تمرد عدم الرضا بطرح حلول وسط للأزمة التى تمر بها مصر، وأنه يجب تحقيق خارطة الطريق التى اتفقت عليها القوى الوطنية، لأنه لا يمكن لهذا التنظيم الإرهابى أن يكون له دور فيها، وتمسكنا بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد باعتبارها جهة محايدة وليست طرفًا فى الصراع السياسى.

استمع وزير الدفاع إلى كل الآراء ولم يدل برأيه إلا فى النهاية، وسعى طوال الوقت إلى تجنيب رأيه، وبعد انتهاء كلام شباب تمرد استمع لباقى الأطراف من القوى السياسية.

ويضيف محمد عبدالعزيز أن محمد البرادعى كان موافقًا على كل الرؤية التى انتهى إليها المجتمعون، لكنه خرج بعد ذلك بكلام غير حقيقى بالمرة، حيث أنكر أنه كان موافقًا على إقصاء الإخوان من المشهد، رغم علمه أنه تم الاتصال بهم، لكنهم رفضوا الاشتراك فى الاجتماع.

أثناء انعقاد الاجتماع نقل أحد قادة الإخوان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مبادرة باسم مكتب الإرشاد تقترح تنحى الرئيس عن الحكم والابتعاد عن السلطة، والترتيب لإجراء انتخابات برلمانية فورًا، تعقبها أخرى رئاسية، وطلب المكتب فى حالة الموافقة على المبادرة أن تمنح الجماعة يومين للتشاور مع التيارات المتحالفة معها بهدف الاتفاق على الخطوة التالية وما سيترتب عليها من استحقاقات، إلا أن العرض رُفض بشكل جماعى من الحضور، وذلك لفوات الأوان، ولأن التأجيل لن يغير من الخطوات التى يرتب لها المجتمعون بما يحقق مصلحة الوطن العليا.

تحدث السيسى بعد أن استمع للجميع، وطرح وجهة نظره بأن هناك وجهتى نظر لكيفية الخروج من المأزق السياسى، الأولى عبر إجراء استفتاء شعبى حول الموافقة على أن يستمر رئيس الجمهورية فى موقعه أم لا، والثانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وبعد النقاش استقر الرأى على إعلان خارطة الطريق بشكلها المتفق عليه، لتبدأ مصر عهدًا جديدًا.