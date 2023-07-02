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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ذكرى 3 يوليو.. «المصريين الأحرار»: شهادة ميلاد جديدة لمصر بعد كابوس مظلم على يد الإرهابيين

عصام خليل
عصام خليل

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن اجتماع القوى الوطنية فى الثالث من يوليو ٢٠١٣ كان نبراسًا لوحدة واصطفاف المؤسسات الوطنية مع الإرادة الشعبية التى هى الحكم والفيصل، وجاء تتويجًا لثورة شعبية بددت مكائد جماعة خطفت إرادة المصريين، وأرادت تدمير الوطن لصالح أجندات خارجية خسيسة.

وأوضح «خليل» أن الجماهير المصرية، وحزب المصريين الأحرار جزء لا يتجزأ منها، كانت تنتظر نتيجة اجتماع القوى الوطنية مع قيادات الجيش، مضيفًا: «رغم أحقية القوات المسلحة فى اتخاذ القرار فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد اجتماعًا للتشاور بحضور رموز دينية ووطنية».

ووصف رئيس حزب المصريين الأحرار بيان يوليو بأنه بمثابة شهادة ميلاد جديدة لمصر التى عاشت كابوسًا مظلمًا على يد جماعات الشر والإرهاب.

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