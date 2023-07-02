ذكرى 3 يوليو.. «الغد»: لولا البيان لظلت مصر تحت مقصلة حكم الإخوان

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الشعب أظهر تلاحمًا كبيرًا مع الجيش المصرى منذ ثورة ٣٠ يونيو، ولولا تلك الانتفاضة لظل الشعب تحت «مقصلة» تلك الجماعة، التى استنزفت خيرات البلاد، وسفكت الدماء، رافعة الشعارات الدينية الإرهابية التى حاولوا من خلالها الدخول فى مفاصل الدولة. وأضاف «موسى»: «لكن إرادة الله والمصريين كانت أقوى، وتم الاحتماء بالجيش المصرى القوى الذى تحمل المسئولية كاملة، لا يخشى أى تبعات أو تهديدات من قبل جماعة الإخوان». وأكد أن الحزب يعكف على تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة «٣٠ يونيو»، بحضور عدد كبير من القيادات والشخصيات العامة، من أجل التأكيد على الدعم المستمر لكل الخطوات التنموية الإصلاحية التى يتم اتخاذها على مدار السنوات الماضية.