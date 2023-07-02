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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«التجمع»: المصريون اطمأنوا لاصطفاف القوات المسلحة بجوارهم

النائب سيد عبد العال
النائب سيد عبد العال

قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن كل الأحداث التى مرت على الدولة منذ ٣٠ يونيو وحتى ٣ يوليو ٢٠١٣ سجّلها التاريخ كدليل على وعى المصريين، وعدم استسلامهم طوال حياتهم لأى طغاة أو نظام حكم لا يراعى احتياجاتهم، ومصالح بلادهم، وحفاظهم على هويتهم، وتمسكهم بها لأبعد الحدود. وأكد «عبدالعال» أن المصريين كان لديهم شعور بالاطمئنان لوجود الجيش بجوارهم، وحرصه على الاستجابة لهم، وتنفيذ رغبتهم رغم المخاطر التى تحيط بالدولة وقتها، لافتًا إلى أن اصطفاف المصريين وراء القوات المسلحة كان قرارًا شجاعًا، وكان الجميع على قدر كبير من المسئولية الوطنية. وأضاف: «الدولة ماضية فى طريق الإصلاح وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، والآن أصبحت على مشارف الجمهورية الجديدة، وهى تمتلك كل الأدوات التى مكنتها من تحقيق مؤشرات نجاح غير مسبوقة فى كثير من الملفات».

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