ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ذكرى 3 يوليو.. اللواء أحمد العوضى: حبل إنقاذ لغريق على وشك الموت

اللواء أحمد العوضى
اللواء أحمد العوضى

قال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن بيان ٣ يوليو أنقذ مصر من خطر داهم على الأمن القومى.

وأضاف: «أنا رجل عسكرى وأفتخر بأننى ابن من أبناء المؤسسة العسكرية، لذلك أقولها بملء فمى إنه لولا بيان ٣ يوليو لحدث ما لا تحمد عقباه، وربما أولها تقسيم الدولة المصرية، خاصة أن الجماعة التى كانت تحكم مصر لم يكن يهمها الوطن ووحدته، وليس أدل على ذلك من تصريح مرشد الجماعة فى السابق وقوله بأنه لا يعترف بالأوطان ولا حدودها ولا غير ذلك، لذلك كان بيان ٣يوليو بمثابة حبل نجاة لغريق كان على وشك الموت».

الأكثر قراءة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

"أول مرة أقضي عيد بدون والدتي".. روايات طلاب الثانوية العامة في عيد الأضحى

شيخ الأزهر في 3 يوليو.. غلق الطريق أمام مزاعم الإخوان بأن مصر تحارب الإسلام

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

التفاصيل الكاملة لقصة طلاق غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا

خالد محجوب: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب قضية اقتحام السجون مفادها «خلى بالك من ولادك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب