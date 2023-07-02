ذكرى 3 يوليو.. اللواء أحمد العوضى: حبل إنقاذ لغريق على وشك الموت

قال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن بيان ٣ يوليو أنقذ مصر من خطر داهم على الأمن القومى.

وأضاف: «أنا رجل عسكرى وأفتخر بأننى ابن من أبناء المؤسسة العسكرية، لذلك أقولها بملء فمى إنه لولا بيان ٣ يوليو لحدث ما لا تحمد عقباه، وربما أولها تقسيم الدولة المصرية، خاصة أن الجماعة التى كانت تحكم مصر لم يكن يهمها الوطن ووحدته، وليس أدل على ذلك من تصريح مرشد الجماعة فى السابق وقوله بأنه لا يعترف بالأوطان ولا حدودها ولا غير ذلك، لذلك كان بيان ٣يوليو بمثابة حبل نجاة لغريق كان على وشك الموت».