الدستور تنشر بيان يوم الخلاص: القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها عن نداء جماهير الشعب

- بذلنا جهودًا مضنية لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء حوار وطنى ورفضته مؤسسة الرئاسة

- تلقينا رسالة المصريين من كل حواضر مصر ومدنها وقراها فاقتربنا من المشهد السياسى التزامًا بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة

- القيادة العامة أعلنت لرئيس الجمهورية رفضها الإساءة لمؤسسات الدولة وترويع جموع الشعب المصرى لكنه لم يستجب لمطالب المصريين

فى ذروة الأحداث الساخنة التى عاشها المصريون فى مواجهة جماعة إرهابية اعتلت الحكم فى غفلة من التاريخ، لبّت القوات المسلحة نداء المصريين الذين خرجوا بالملايين فى ثورة ٣٠ يونيو، رافضين حكم الجماعة التى اختطفت الوطن وأرادت سلب هويته وتغيير ولاءاته، لصالح مشروع إرهابى يجر البلاد إلى هاوية لا تتسع إلا للخراب الذى قد يمتد لعقود، لولا أن هبّت القوات المسلحة، بوصفها مؤسسة وطنية أصيلة وراسخة، لتحمى مصر والمصريين من المصير المجهول.

فأعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وقتها، عن خارطة طريق للبلاد فى بيان ألقاه مساء الأربعاء ٣ يوليو ٢٠١٣.

وتبنى البيان تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد لمرحلة انتقالية، على أن يؤدى اليمين الدستورية أمام المحكمة، وله سلطة إصدار إعلانات دستورية.

كما تشمل الخارطة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لإدارة المرحلة، وتشكيل لجنة من مختلف التيارات لتعديل الدستور.

وجاء نص بيان وزير الدفاع فى ذلك الوقت كالتالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

شعب مصر العظيم

إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب، التى استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى، على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى.

ولقد استشعرت القوات المسلحة- انطلاقًا من رؤيتها الثاقبة- أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته، وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدّرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة.

لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودًا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى، وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية، بما فيها مؤسسة الرئاسة، منذ شهر نوفمبر ٢٠١٢، بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية، وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة، ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.

كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى، تضمن أهم التحديات والمخاطـر التى تواجه الوطن على المستوى «الأمنى/ الاقتصادى/ السياسى/ الاجتماعى» ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان، ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.

فى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية فى قصر القبة يوم ٢٢/٦/٢٠١٣، حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها الإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصرى.

ولقد كان الأمل معقودًا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ«٤٨» ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.

الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة، استنادًا إلى مسئوليتها الوطنية والتاريخية، التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب، ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يُقصى أحدًا من أبنائه وتياراته، وينهى حالة الصراع والانقسام، وتشتمل هذه الخارطة على الآتـى:

● تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

● يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة

● إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

● لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

● تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.

● تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتًا.

● مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

● وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

● اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكًا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.

● تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء، وتحذر من أنها ستتصدى، بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية، بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقًا للقانون، وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية.

كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.

حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.