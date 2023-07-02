"التفكير بالسرد".. كتاب جديد لمروة مختار عن"الهوية والثورة والنسوية"

صدر حديثًا كتاب "التفكير بالسرد.. الهوية- الثورة- النسوية" للناقدة الدكتورة مروة مختار، أستاذ الدراسات الأدبية بالجامعة الأمريكية عن دار غراب للنشر.

عن الكتاب تقول مؤلفته: "دراسات هذا الكتاب شغلت ثلاثة فصول.. كل فصل اختص بعمل إبداعي واحد قرأته بمحبة وشغف وصبر طويل.. أحد فصول هذا الكتاب استمر عملي فيه أكثر من عام ونصف.. خطوط الثورة والهوية برزت فيهم جميعًا بشكل واضح لكن التناول اختلف تمامًا بين كل مبدع، أما النسوية فظهر تمايز المواقف منها وتمايز التناول الإبداعي أيضًا.. رواية ما بعد الحداثة من منطلقاتها إعادة التفكير فيما سلمنا به أو أخفي عنا أو همش كي لا نتناوله بالبحث والدراسة والمناقشة فبرع الإبداع في تناوله سردًا".

وتابعت "مختار": "اجتهدت بالفعل في كتابة لغة نقدية صافية خلفيتها علمية وبحثية وتقدم إلى شرائح مختلفة من القراء، وهذا هدف أسعى إليه من سنوات وطورته عبر سنوات البحث والكتابة المتتابعة.. محبة في النقد والتحليل ورغبة في توسيع قاعدة قراءة النقد.. لغة الكتابة النقدية لا بد أن تصفو ليصغى إليها القراء على اختلاف شرائحهم. وتكون عميقة دون ضبابية أو تعال لكي تحقق هدفها في تنمية وعي المتلقى وإثارة فكره للقراءة من مداخل متباينة فتتعدد زوايا الرؤية لديه".

يذكر أنه قد صدر للدكتورة الناقدة مروة مختار كتاب "الحجاج.. السلطة.. التأويل.. والأنساق الثقافية المضمرة".