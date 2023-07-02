النيابة تطلب التحريات حول نشاط تاجر هيروين بالمرج

قررت نيابة المرج حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 20 كيلو من الهيروين بدائرة قسم شرطة المرج.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول نشاط المتهم وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كان قسم شرطة المرج ألقى القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على ( 80 عبوة من مخدر الهيروين وزنت 20 كيلو جرام - طبنجة صوت والخزينة الخاصة بها بداخلها 15 طلقة لذات العيار- مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.