حبس المتهم بالاتجار فى المخدرات بعين شمس

قررت نيابة عين شمس حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجاره بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول نشاط المتهم وطلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم في منطقة عين شمس، وبحوزته كمية من "الهيروين والحشيش" (عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملكه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.