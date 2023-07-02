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الأحد 02 يوليو 2023
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مصر

سقوط نخلة بحديقة منزله.. الاستجابة لشكوى ابنة شقيق عباس العقاد (صور)

جريدة الدستور

تلقت مبادرة "صوتك مسموع"، بوزارة التنمية المحلية شكوى من عبير العقاد ابنة شقيق الأديب الراحل عباس محمود العقاد، بعد سقوط نخلة داخل حديقة منزل العقاد بحى مصر الجديدة بالقاهرة، والتى تسببت في قطع التيار الكهربائى وسقوط أعمدة الإنارة.

على الفور وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتواصل مع المسئولين بمحافظة القاهرة لحل المشكلة وإنهاء الشكوى، حيث قام حى مصر الجديدة بالتنسيق مع إدارة الحدائق وشركة النظافة والتجميل المسئولة عن جمع ونقل المخلفات والجهات المعنية الآخرى برفع النخلة وإصلاح الإنارة وإعادة التيار الكهربائى وحل المشكلة.

من جانبها تقدمت ابنة شقيق الأديب الراحل بالشكر للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وحى مصر الجديدة ومسئولي المبادرة، لسرعة التحرك والاستجابة للشكوى، كما توجهت إلى مقر حي مصر الجديدة لتقديم الشكر لرئيس الحى اللواء حسام لبيب وجميع العاملين على سرعة الاستجابة للشكوى.

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