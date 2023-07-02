Chatham House يناقش دور المغتربين الأفريقيين في مواجهة الصدمات العالمية

يناقش معهد تشاتام هاوس الإنجليزي Chatham House الدور المتغير وتأثير المغتربين الأفريقيين المتنوعين خلال العقود الأخيرة في الغرب.

إذ تم التأكيد على الأهمية المستمرة للمغتربين الأفريقيين كعوامل للتغيير والتقدم في مختلف الصدمات العالمية في السنوات الأخيرة ، حيث كان العمل الخيري للمغتربين والتحويلات المالية والتمويل أمرًا بالغ الأهمية في دعم سبل العيش والقدرة على الصمود.

يصادف عام 2023 مرور 30 ​​عامًا على إنشاء المؤسسة الأفريقية للتنمية (AFFORD) التي تركز على المغتربين ، و 60 عامًا على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963 (أعيد تشكيلها لاحقًا باسم الاتحاد الأفريقي في عام 2002).

كما أنه يصادف 20 عامًا منذ أن دعا الاتحاد الأفريقي رسميًا "المشاركة الكاملة" للمغتربين وأدرجها في قانونها التأسيسي من خلال المادة 3 من بروتوكول 2003 بشأن التعديلات على القانون التأسيسي.

منذ ذلك الحين ، اعتُبر الشتات "المنطقة السادسة" في القارة - على الرغم من إضفاء الطابع المؤسسي المحدود - وتستثمر الحكومات الوطنية والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) بشكل متزايد في استراتيجيات الشتات الرسمية.

في هذا اليوم الثالث والعشرين للشتات الأفريقي والتنمية (AD3) مع AFFORD ، سوف يفكر المتحدثون في الدور المتغير وتأثير الشتات الأفريقي المتنوع على مدى العقود الأخيرة.

وسيستكشف حدث الذكرى السنوية أيضًا أولويات السياسات والشراكات اللازمة لتعزيز المساهمات الإيجابية للمغتربين في جهود التنمية المحلية والإقليمية والدولية.