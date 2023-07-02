اليوم.. عيد إرسال الرسل في الكنيسة المارونية بمصر

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بعيد إرسال الرسل، وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أيّها الإله الكثير الرّحمة، والخير اللامتناهي، ها إنّ البشريّة كلّها تدعو اليوم من أعماق وادي بؤسها راجيةً رحمتك. إنّها تناديك بأعلى أصوات البؤس. فأنت يا إلهنا السّاهر، لا ترفض صلوات المنفيّين في هذه الأرض.

يا ربّ، يا أيّها الخير اللامتناهي وغير المُدرَك، أنت تعرف عمق آلامنا وتعرف أنّنا لن نستطيع بقوانا الخاصّة وحدها أن نرتفع إليك. ولهذا السبب، نحن نتوسّل إليك أن تغدق علينا نعمك وأن تنمّي فينا رحمتك بلا انقطاع كي نحقّق بوفاء إرادتك المقدّسة في حياتنا كلّها وفي ساعة موتنا أيضًا.

فلتحمنا رحمتك القويّة من هجمات أعداء خلاصنا، حتى ننتظر بثقة البنين، مجيئك الثاني الذي وحدك تعرف زمنه. ونحن ننتظر الحصول على كلّ ما وعدنا به ربّنا يسوع، على الرغم من بؤسنا، لأنّ الرّب يسوع هو رجاؤنا. ونحن ننتقل من خلال قلبه الرحيم الى السماء من أبوابها المفتوحة أمامنا.

السّلام عليكَ، يا قلب يسوع الرّحوم، أيّها المصدر الحي لجميع النِّعم، ملاذنا وملجأنا الوحيد، فيك أجد إشعاع الرّجاء. السّلام عليكَ، يا قلب إلهي الشّفوق، غير المُدرَك، نبع الحبّ الحيّ، الّذي تتدفّق منه الحياة للإنسان الخاطئ، ونبع كلّ طيبة.

السّلام عليكَ، يا جرح قلب الفادي القدّوس الّذي طُعِن بالحربة، الّذي منه اندفقت أشعّة رحمتك، ومنه أوتينا أن ننهل الحياة، فقط من خلال إناء الثّقة، السّلام عليكِ، يا طيبة الله الّتي تفوق الإدراك، والّتي لا يمكن قياسها أو زيادة عمقها، المليئة بالمحبّة والرّحمة والقداسة، غير أنّكِ تنحنين نحونا على مثال الأمّهات.

السّلام عليكَ، يا عرش الرّحمة الإلهيّة، يا حمل الله، أنتَ مَن قدّمت ذاتك فِداءً عنّي، أنت مَن تنحني نفسي أمامه كلّ يوم، وهي تحيا حياة إيمانٍ عميق.