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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

خلال احتفالات اليوم.. اللاتينية: هناك أمور لها طابع رمزي في نصوص الإنجيل

كلاوديو لوراتي
كلاوديو لوراتي

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بحلول الأحد الثالث عشر من زمن السنة، وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يُخبرنا الكتاب المقدّس بأنّ: "رِفقَةَ قَدْ خَرَجَت... ونَزَلَت إِلى العَين ومَلأَت جَرَّتَها وصَعِدَت". كانت رفقة تأتي كلّ يوم إلى البئر، وكلّ يوم كانت تستقي ماءً. ولأنّها كانت تمرّ كلّ يوم قرب البئر، استطاع خادم ابراهيم أن يجدها وأن يزوّجها لإسحق. ربّما تظنّ أنّ هذه رواية أو قصّة جميلة رواها الرُّوح القدس في الكتاب المقدّس؟ لا، بل بالحقيقة، إنّ هذا تعليمٌ روحيٌّ موجّه إلى نفسك لتعلّمها أن تأتي كلّ يوم إلى بئر الكتاب المقدّس، إلى مياه الرُّوح القدس، وتستقي بلا ملل لتعود وجرّتها ملآنة. هذا ما كانت تفعله رِفْقَة؛ ولو فعلت غير ذلك، لما استطاعت الزواج بأحد الآباء العظماء، أعني به إسحق.

والحال هذه فإنّ كلّ ما يحويه الكتاب المقدّس هو رمزيّ: أنت أيضًا، يريد الرّب يسوع المسيح أن يتزوّجك. وهو يتوجّه إليك بوعد الأنبياء، عندما يقول: "وأَخطُبكِ لي لِلأَبَد أَخطُبُكِ بِالبِرِّ والحَقِّ والرَّأفَةِ والمَراحِم، وأَخطُبُكِ لي بِالأَمانَةِ، فتعرِفينَ الرَّبّ". وبما أنّ المسيح يريد أن يخطبك، فهو يرسل إليك خادمًا – الكلمة الموحاة. فلا يمكنك الزواج بالمسيح إن لم تقبليه... وحدهم الّذين يعرفون استقاء الماء بغزارة من أعماق الآبار...، الّذين لديهم نفس تقوم بكلّ شيء بصبر، وهي دائمًا مستعدّة، وتجتهد في الذهاب إلى الأعمق لتستقي مياه المعرفة، وحدها هذه النفس يمكنها الوصول إلى العرس مع الرّب يسوع المسيح.

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