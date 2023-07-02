المتروبوليت غفرائيل يشارك فى موكب جناز مطران نيجيريا

أقيم موكب جناز مثلث الرحمات المتروبوليت ألكسندروس، مطران نيجيريا، في مزار القديس بورفيريوس المقدس في ميليسي، أتيكا- اليونان.

ترأس موكب الجناز المتروبوليت خريسوستوموس مطران دودوني، بصفته ممثلًا عن إبارشية أثينا، إلى جانب عدد من رؤساء كهنة إبارشية كنيسة اليونان، ومن بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقي شارك المتروبوليت غفرائيل مطران ليوندوبوليوس "الإسماعيلية" ممثل قداسة البابا وبطريرك الإسكندرية ثيودروس الثاني، والمتروبوليت غريغوريوس مطران الكاميرون وغرب إفريقيا.

والمتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا المُعْتَمَد البطريركي في اليونان، والمتروبوليت يوانيس مطران زامبيا وملاوي، المتروبوليت بندليمون مطران نفكراتيذوس وسكرتير المجمع المقدس، المتروبوليت إمانويل مطران بتوليماذوس. وكذلك ممثل البطريركية المسكونية، ورئيس أساقفة كريت إفجينيوس.

بعد مراسم الجناز، دُفن المتروبوليت ألكسندروس مطران نيجيريا المبارك في مقبرة Hesychastiriou المقدسة.