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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى استشهاد القديس يهوذا أحد السبعين رسولاً

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بذكرى استشهاد القديس يهوذا أحد السبعين رسولاً.

بهذه المناسبة، قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم السنكسار إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس يهوذا- قيل إن يهوذا هو الملقب لدلوس أوتداوس وهو شقيق يعقوب ويوسي وسمعان أبناء مريم زوجة كلوبا "حلفي" خالة السيد المسيح. 

ويهوذا أحد السبعين تلميذا وكاتب الرسالة المعروفة باسمه في العهد الجديد المملوءة من كل حكمة ونعمة بشر في بلاد العرب واستقر في بلاد العجم حيث بشر في مدن كثيرة وفي الجزائر وبني فيها كنيسة ومضى إلى الرها وشفي أبجر ملكها من مرضه، ثم عمده، وكان معه سمعان القانوي، عزم القائد برداين أن يقوم بحرب ضد الهند واستشار السحرة فلم يأتوه بنتيجة. 

قال له الرسولان "سيأتيك رسول من الهند لعقد صلح"، وبالفعل تم هذا فأطلق للرسولين حرية التبشير ثم دخلا مدينة أراط وبشرا فيها وعمد كثيرين من أهلها فقبض عليه واليها وعذبه بكل نوع ثم رموه بالسهام فأسلم روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة.

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