هل يجب الشعور بالقلق فى حالة عدم تساوى الكتفين أو الوركين لدى طفلك؟

يعتبر الجنف حالة صحية تتميز بانحناء العمود الفقري الجانبي، الذي يميل إلى الحدوث بشكل متكرر عند الأطفال في حالته الشديدة، يمكن رؤيته على أنه تشوه أحدب، وبالتالي يتم قياس الحالة بناءً على زاوية الانحناء أو الانحناء.

هل يجب أن تشعر بالقلق إذا لاحظت عدم تساوي الكتفين أو الوركين في طفلك؟

وفقًا لموقع health المتخصص في المجال الطبي كشف الدكتور أمريتلال ماسكاريناس، استشاري جراحة العمود الفقري عن أن “انحناء العمود الفقري أو الانحناء فوق 400 يعتبر جنفًا مهمًا، يتم أيضًا تقييم الجنف بناءً على مرونته وصلابته، مع تطور الجنف، تتطور الصلابة الجسدية المرئية، والتي تظهر على شكل مستويات غير متساوية من الكتف أو مستويات غير متساوية من الوركين "بمعنى أن جانبًا واحدًا من الكتف يكون في مستوى أعلى من الآخر أو أن جانبا واحدا من الحوض في مستوى أعلى من الآخر".

وأوضح أن هذا التفاوت ناتج بشكل مميز عن الجنف الصلب، حيث كان هناك تغيير دائم في العمود الفقري وفقد العمود الفقري منحنى مرن في هذه المرحلة يكاد يكون التصحيح غير الجراحي للجنف مستحيلًا، وبالتالي فإن الجراحة إلزامية، لذلك من المهم تحديد الانحناء الجانبي في العمود الفقري مع الكتفين أو الوركين غير المستويين، واحد من كل عشرة أطفال يقدمون تقاريرهم إلى المستشفى عن الجنف كل شهر، يعاني من الانحناء الجانبي للعمود الفقري والأكتاف والوركين غير المستوية يمكن القول إن الكتفين والوركين غير المستويين ليسا علامات مبكرة على الجنف.

التعرف على علامات الجنف

شارك الدكتور براشانث دانراج قائلاً: "يلعب الآباء دورًا حيويًا في اكتشاف الجنف عند الأطفال. ابحث عن الكتفين أو الوركين غير المستويين، فهذه علامات شائعة احترس من آلام الظهر أو إرهاق العضلات أو تغيرات الموقف، إذا كانت هذه الأعراض موجودة، فاطلب تقييم أخصائي تقويم العظام لإجراء فحص شامل، بما في ذلك التقييم البدني، ومراجعة التاريخ الطبي، وربما الأشعة السينية لتأكيد وتقييم شدة الجنف.

فهم أهمية الاكتشاف المبكر

"الاكتشاف والتدخل المبكر أمران حيويان في إدارة الجنف. تثبت الأبحاث أن العلاج في الوقت المناسب يمكن أن يمنع تطور انحناء العمود الفقري، ويخفف الألم، ويعزز نوعية الحياة. قد يؤدي تأخير التشخيص والعلاج إلى تفاقم الانحناءات، مما يتطلب إجراءات اجتياحية مثل الدعامة أو الجراحة. أصر الدكتور براشانث دانراج على التصرف على الفور من أجل إدارة فعالة للجنف.

علاج

تتطلب الحالات الخفيفة المراقبة، بينما قد تتطلب المنحنيات الواضحة تقوية أثناء النمو لوقف التقدم للحالات الخطيرة، الجراحة هي الملاذ الأخير يعتمد العلاج الفعال على مراعاة هذه العوامل لمنع المزيد من تقدم الانحناء يلعب الآباء دورًا مهمًا في دعم الطفل المصاب بالجنف خلال رحلة العلاج إن تقديم الدعم العاطفي، ومساعدتهم على التعامل مع مخاوف صورة الجسم والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك التمارين المنتظمة والعلاج الطبيعي.