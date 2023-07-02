المحكمة التأديبية تعاقب مسؤولا سابقا تحرش لفظيًا بموظفة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، أ.ح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري سابقا بعقوبة اللوم لما نُسب إليه، بالتحرش اللفظي تجاه مهندسة بذات الجهة التي يعمل بها أثناء تواجدها بمكتبه بمحل عمله السابق ببني سويف .

كما قضت ببراءة أ.ع مدير عام الشئون المالية والموارد البشرية بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة السادسة ببني سويف سابقا ، مما نسب إليه.

حملت الدعوي رقم 99 لسنة 64 ق ، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، قام بالتحرش اللفظي تجاه مهندسة زميله له بذات الجهة أثناء تواجدها بمكتبه بمحل عمله السابق ببني سويف ، وذلك بترديد عبارات إطراء خادشة للحياء خلال الفترة المشار اليها ، كما أصدر القرار المتضمن بمجازاة هذه المهندسة ، بالخصم ثلاثة أيام من راتبها بادعاء تحدثها بأسلوب غير لائق وتحريض المواطنين على عدم دفع رسوم المعاينة وذلك على خلاف الحقيقة,

ونسبت للمخالف الثاني ، أنه قام بتسطير مذكرة متضمنةً تحدث نفس المهندسة بأسلوب غير لائق تجاه رئيس الإدارة (المحال ) ، مما مكن الأخير من إصدار قرار إداري بمجازاتها بالخصم ثلاثة أيام من راتبها إضرارًا بها حال عدم حضوره الواقعة .