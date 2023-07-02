إصابة 2 تعدى عليهما آخرون بأسلحة نارية فى الشرقية

أصيب 2 بمحافظة الشرقية بعد أن تعدى عليهما آخرون بأسلحة نارية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى منيا القمح المركزى كلا من "هانى.ف.م"، 34 سنة مقيم قرية شلشلمون، مركز منيا القمح، مصابا بطلق نارى نافذ أعلى الظهر، و"عبد الله.ع.س"، 35 سنة، مقيم قرية شلشلمون، مصاب بجرح نافذ أسفل الظهر.

وتبين إصابتهما بعد تعدي آخرين عليهما بأسلحة نارية، بمحيط محطة صرف كفر شلشلمون، بمركز منيا القمح.

وتم نقلهما لمستشفى منيا القمح المركزى، وتقرر تحويلهما لقسم المخ والأعصاب بمستشفى جامعة الزقازيق.