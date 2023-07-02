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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 2 تعدى عليهما آخرون بأسلحة نارية فى الشرقية

طلق نارى
طلق نارى

أصيب 2 بمحافظة الشرقية بعد أن تعدى عليهما آخرون بأسلحة نارية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى منيا القمح المركزى كلا من "هانى.ف.م"، 34 سنة مقيم قرية شلشلمون، مركز منيا القمح، مصابا بطلق نارى نافذ أعلى الظهر، و"عبد الله.ع.س"، 35 سنة، مقيم قرية شلشلمون، مصاب بجرح نافذ أسفل الظهر.

وتبين إصابتهما بعد تعدي آخرين عليهما بأسلحة نارية، بمحيط محطة صرف كفر شلشلمون، بمركز منيا القمح.

وتم نقلهما لمستشفى منيا القمح المركزى، وتقرر تحويلهما لقسم المخ والأعصاب بمستشفى جامعة الزقازيق.

أعيرة نارية استقبال المخ والأعصاب بأسلحة نارية بطلق ناري

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