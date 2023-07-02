إصابة 8 إثر تصادم "ميكروباص مع توكتوك" فى أبوسلطان بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع "توكتوك"، أمام عزبة السعيدية بأبو سلطان، ونقلوا للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع "توكتوك" أمام عزبة السعيدية بأبو سلطان، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث، ودفع مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.