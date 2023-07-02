ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 إثر تصادم "ميكروباص مع توكتوك" فى أبوسلطان بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع "توكتوك"، أمام عزبة السعيدية بأبو سلطان، ونقلوا للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع "توكتوك" أمام عزبة السعيدية بأبو سلطان، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث؛ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث، ودفع مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حوادث الاسماعيلية آخر حوادث الإسماعيلية اخبار حوادث الاسماعيلية

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

"جزار المونوريل": "قلنا الدنيا فاضية ومحدش هيمسكنا"

ننشر نموذج إجابة امتحان التاريخ لطلاب شعبة أدبى بالثانوية العامة

6 حالات غش إلكترونى بامتحانى الفيزياء والتاريخ

تقرير كندى يكشف: كيف كتبت مصر تاريخ الغرب الحديث وقلبت موازين القوى

آراء أولياء أمور الثانوية العامة فى امتحانى الفيزياء والتاريخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب