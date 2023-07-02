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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة طالبة باشتباه التهاب الزائدة وأخرى بهبوط فى امتحانات الثانوية ببنى سويف

اسعاف
اسعاف

أصيبت طالبة باشتباه التهاب الزائدة الدودية، وأخرى بهبوط اليوم الأحد خلال أداء امتحانات الثانوية العامة داخل إحدى لجان مركز سمسطا جنوب محافظة، ونقلتا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض طالبتين لحالة إعياء خلال أدائهما امتحانات الثانوية العامة داخل إحدى لجان مركز سمسطا، وتم التوجيه بسرعة نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما والوقوف على مدى إصابتهما.

ونقلت سيارتا إسعاف الطالبتين إلى مستشفى سمسطا المركزى لتلقى العلاج اللازم لهما داخل المستشفى.

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