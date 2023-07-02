حبس مسجل خطر ضبط بحوزته كوكتيل مخدرات في عين شمس

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، واعترف المتهم أمام رجال المباحث، عقب القبض عليه، بالإتجار بالمضبوطات، وقال إنه كان يستعد لترويجها بين عملائه، مستخدما دراجة بخارية ضبطت بحوزته.

واعترف المتهم بحيازة بندقية خرطوش لاستخدامها في الدفاع عن نفسه، خلال ترويج بضاعته، وأرشد عن مصدر الحصول على المواد المخدرة والسلاح.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، إلى تورط مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه في منطقة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدري "الهيروين والحشيش" – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - ميزان حساس - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملكه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.