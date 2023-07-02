ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

1484 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

قامت الحملات المروية، بتحرير 1484 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

كانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم سرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور لتفعيل لذلك.

كانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط 86 ألفًا و347 مخالفة مرورية، تنوعت المخالفات ما بين: 16 ألفا و297 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 216 مخالفة السير بدون تراخيص، 24 مخالفة موقف عشوائى، 9 مخالفات لشروط التراخيص.

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة (علمى-أدبى) 2023

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

مقتل نقاش فى مشاجرة بالشرقية

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. تقترب من 100 مليون جنيه

ضبط 9 ملايين جنيه بحوزة متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود